Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8926







Отправлено: - 18:26 Цитата: 07:

тяга к прекрасному и здоровому.... тока тут,в деревеньке,здоровый воздух разнотравья,грибов- у меня этого валом , могу экспорт к вам организовать

Вот уже после 40 дней готовы "млечники " , вчера опробывал - вполне , я из три ведра из - под шашлыка посолил . Опять печально глядел на " Егермейстер " , на кассе 0,5 -999 руб. Кстати , ты тот 07 которого я знаю ?