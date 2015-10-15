112 Re: Ярко, красиво, но слишком дорого #2







Отправлено: - 12:45 Цена на жилье упала, а себестоимость то нет..

Кажется премного глупо говорить что можно в какие то суммы укласться..

В кризис особенно..

А если жилье за однушку в центре упадет как раньше, до 500 долларов?

Это 150 тысяч тенге за 30 квадратов.

Тогда ДСК должен укласться будет в 5 тысяч тенге за квадрат, грубо говоря?