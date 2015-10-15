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§ NG.kz
Ярко, красиво, но слишком дорого
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.15 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три года назад, в сентябре 2012 года, в Костанае началось строительство домостроительного комбината. Помнится, его обещали ввести в строй уже через год. Но сроки пуска не единожды откладывались
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§ Иолис
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого
Иолис


(Пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 20.06.14
Отправлено: 15.10.15 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДСК, завод по производству пластиковых окон,Айгерим обои, цементный завод Рудный, завод по производству утеплителя, арматурный завод, БК строевская компания - всему придет писец, с таким управлением, и здесь я не имею ввиду директоров предприятий.
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112
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 15.10.15 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена на жилье упала, а себестоимость то нет..
Кажется премного глупо говорить что можно в какие то суммы укласться..
В кризис особенно..
А если жилье за однушку в центре упадет как раньше, до 500 долларов?
Это 150 тысяч тенге за 30 квадратов.
Тогда ДСК должен укласться будет в 5 тысяч тенге за квадрат, грубо говоря?

§ www
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого
www


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1112
Регистрация: 23.10.09
Отправлено: 15.10.15 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДСК сегодня выпускает в том числе продукцию для индивидуального жилищного строительства

Какие цены , кто знает?
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112
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 15.10.15 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
www:
Какие цены , кто знает?

В долларах подешевели, в тенге остались такими же.
У кого доллары, как у генерала и евро, можно начинать жилье скупать в январе феврале с хорошим дисконтом..

§ www
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого
www


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1112
Регистрация: 23.10.09
Отправлено: 15.10.15 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В долларах подешевели, в тенге остались такими же.

да я о ценах на продуцию дск для ижс .
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112
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 15.10.15 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
www:

да я о ценах на продуцию дск для ижс .

А, тогда не знаю, легче к ним приехать и обговорить о застоявшейся продукции..
Что то и вправду цен нет, сколько и почем..

гражданин Независимой и лучшей страны
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 15.10.15 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за страна Казахстан??? Как мы умудряемся всё делать через одно место? Как?? Хотя бы один прорывной индустриальный проект у нас работает?? Поражаюсь руководству страны..

§ north_ghost
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого
north_ghost


(Пользователи)
Сообщений: 14652
Регистрация: 05.09.11
Отправлено: 15.10.15 - 21:09
Комментарий удален модератором.
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безумец
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 16.10.15 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дома по госпрограмме люди не жалуют ,а хвалят частные строительные организации - продукция с качеством сделана ,, бабки государство не умеет вкладывать с пользой для общества ,зато у частников польза сразу заметна ,но только односторонняя ,в виде налогов,,,если у вас есть хороший бизнес - проект ,государство изучит ,а приближенные частники сделают деньги, пока чиновники будут решать полезность и прибыльность проекта

прораб
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 18.10.15 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
запретить нужно панельные дома и селикатный кирпич, строить нужно только из керамического кирпича как в европе это навеки. панельные дома и на вторичке дешевле на порядок, смотрится не эстетично

!!!
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 20.10.15 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ещё и Шишкин там???

[Исправлено: Svet_Lana, 20.10.2015 - 20:17]

Наталия
Re: Ярко, красиво, но слишком дорого




Отправлено: 22.11.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как по качеству квартиры в этом доме?
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