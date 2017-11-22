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§ NG.kz
Умер Дмитрий Хворостовский
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Маликова, Хворостовский скончался в Лондоне. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени»
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тима
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто такой, какое отношение имеет к нам.?

тавтолог разговроного жанра
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тима:
Кто такой, какое отношение имеет к нам.?

Как бэ полегче то сказать? К таким как ты - никакого ,забудь и не напрягай извилину.
Земля пухом ,уходят великие артисты...

§ сайлау курманов
Re: Умер Дмитрий Хворостовский
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2371
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.11.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отец четверых детей ,прекрасный муж и отец, гражданин мира с замечательным баритоном , оперная звезда , в своем последнем интервью сказал - я прожил прекрасную жизнь , ни о чем не жалею. Последние гонорары отдавал больным онкологией детям , как жаль что так рано ушел....
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Жакып
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто это? и каким боком отношение к Костанаю имеет?

н
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Великий российский оперный певец!Большинство казахстанцев,а может и все знают кто это.Соболезнуем ...
Но...почему большинство российских талантливых людей проживают и к сожалению умирают за границей?!Чем им в Москве не живётся?

§ КГСПС
Re: Умер Дмитрий Хворостовский
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жакып:
а кто это? и каким боком отношение к Костанаю имеет?


Наследники Бората повылазили
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Директор Пляжа
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жакып:

там выше уже озвучили, не напрягайтесь.
для вас это лишние.
земля пухом Дмитрию.

Нурлан
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 20:07
Комментарий удален модератором.

Карамерген
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля пухом! Таких мало(

Начальник
Re: Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самородок талант,
Светлая память.

Гость
Умер Дмитрий Хворостовский




Отправлено: 22.11.17 - 22:26
Комментарий проходит проверку.
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