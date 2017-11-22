NG.kz Умер Дмитрий Хворостовский



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:56 По словам Маликова, Хворостовский скончался в Лондоне. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени»

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