Цитата: 112:

Ну вот уже перешел на личности.

Кстати, халатик в плечах не жмет?

И где твой друг, который любит рассуждать о паразитирование?

Бросил тебя как личность или боится примазаться к твоему сознанию.

Да, все печально.

Ну ничего, главно твоё йа в сознание.

И не забывай, попрекая, кто был никем и ничем тот станет всем.

Аллилуйя и аминь.