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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7260
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вселеная это даже может быть Сознанием, Разумом в нашем пониманиии, чего то еще более масштабного и грандиозного, где нам с нашими законами физики не совсем понять законы этого Разума, частью которого мы все тут являемся..
А может мы сродни нашим мааленьким бактериям, которые примосаны к его бактерии, и бактерия эта живет у него на теле или в теле, допустим в его тостой кишке, но для нас это Вселенная..
Много еще чего можно понавыдумывать, но ясно одно, никто во Вселенной даже не представляет что такое Вселенная, как и то, где же во Вселенной у него существует Сознание как у индивидуума..
Локально да, -Зведы сияют это и Вселенная..
С точки зрения наблюдателя с планеты Земля..
А объемно, находясь над Вселенной?
Но тут я смотрю вы знатоки Вселенной собрались, как и того, что нашли где находится Сознание Человекуса..
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ХОХОЛ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.11.17 - 15:39
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1212
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.11.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик в своей ветке бредни разводит... :-)
Врёт, вихляет...
не стыда, не совести, не ума...
П.с. напиши что и это, как
Цитата:
последняя базарная тетка за лотком


:lol:

И чисто так для справки: интеллигент может тебе и клюв начистить и крепким словцом обнести, это же пролетарская интеллигенция :-P :-P
Заслужил видать, своим никчёмным существованием, своими курями :lol: :lol:
пытаешься нас тут окунуть в свой "богатый" внутренний мир. ;-) а мы себя чувствуем как посреди моря гоМна
Так что Марик, меняйся! ещё не поздно, ты же не скот... надеюсь. Изгони из себя совковую нутрину :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7260
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
нас

Цитата:
Медный:
а мы

Хм..
Опять 25..
Без "нас" и без "мы", ты можешь сказать слово Я?
Не надоело все время твоего маленького существования опираться на остальных, забыв что есть слово такое Я, определяющее твою личность, твою натуру, твое Сознание наконец в нашем мирском понимании?
Не надоело прятаться за спинами других, или это вам в нулевых образование так вдолбили - не выпячиваться и не быть Личностью?
Что же, похвально, как ты весьма слепо действуешь методике образования, где тебя как личности не существует, есть только мифические Мы, и Нас..
Ну а обзываются да, от бессилия и отчаяния..
Это когда нибудь ловил курицу или барашка в месте, где есть только один выход?
Неужели мои слова тебя вводят в Это?
А если не вводят, так значит ты все таки необразованный молодой тип, которому нужно хоть как то выразиться, говоря при этом Мы, стыдливо пряча в толпе "Нас" свое истинное Я?
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.11.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не, тебя реально штырит.
Таблетки случаем не просроченные пьешь?
Вообще как то нечто подобное слышал, будучи на экскурсии в местах где люди себя Наполеонами считают.
Один в один, такое же метут.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.11.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора уже кажется эту ветку окропить святой водой и пригласить шамана изгнать бесов.
Когнити́вный диссона́нс прям на лицо. :lol:

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 22.11.17 - 17:14
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1212
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.11.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтото тебя гложет Марик... ты не можешь себя ассоциировать с какой то общностью .... вымирающий вид :-)
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