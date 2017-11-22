Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8924







Отправлено: - 17:23 Цитата: drakon:

Бичпакет,со вкусом - курицы.

Оранжнвый ещё есть - со вкусом - свинины.

Короче,разные - вкусы и разные цвета,пакетов...

Дракош, на Вас это не похоже. Замутите беш или лагман. А диетолог - это разводкаю