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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ты справку от грека то получил?

Нее,ещё.Сейчас к Диетологу - хожу... :lol:
Профайл

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

ну по половине просроченного бичпакета то можно.
Цитата:
drakon:
Нельзя мне много кушать,

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нее,ещё.Сейчас к Диетологу - хожу...


что говорит. есть вредно?

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
умер дм хворостовский 55 лет..

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
по половине просроченного бичпакета то можно.

Алекс,ну почему - просроченного?

Нормальный,ещё почти год - можно
хранить...Цитата:
ваще:
что говорит. есть вредно?

Неее,закусывать - вредно.
Тебя - в Мюнхенах - не учили?
Аперетивчику после Рульки -немного... :-o
Профайл

Лохох
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
ваще:
по половине просроченного бичпакета то можно.

Алекс,ну почему - просроченного?


У вас есть центральные рынки? Купи себе нормальной крестьянской еды, поешь по человечески.

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
что говорит. есть вредно?

обычно doc`и грят:жить вредно... а еисть и пить полезно... :-(

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
умер дм хворостовский 55 лет..

все под Богом ходим...

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лохох:
У вас есть центральные рынки?

Нее,только - склатская,как говорит Марик.Цитата:
Лохох:
Купи себе нормальной крестьянской еды

Это что за еда,такая?Цитата:
Лохох:
поешь по человечески.

Я ваще-то по человечески - кушаю.
Ложкой,вилкой и иногда -ножом... :lol: :oops: :-o ;-)
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вваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нормальный,ещё почти год - можно


а что там в красном?

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
вижу ХОТЬ ОДНОГО нормального человека который на красн- абая под нов год
где трубы ..с новым годом!

"чела моно из кзкстна в грмшку первести,трудней тплотрссу из кАНАЛизации вытащть". (народная мудрасть)... :lol: а ты чё междуметиями пишешь? на клавке пуговиц не хватает? :-(

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лохох:
Купи себе нормальной крестьянской еды, поешь по человечески.

Цитата:
drakon:
Это что за еда,такая?

походу он и сам незнает... :-) для немецких крестьян,это бир и брот,что делают бАкен рот(щёки красными) :lol: для русских крестьян,это редька с квасом,от которых "гудиш басом"... :oops:

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вваще:
а что там в красном?

Бичпакет,со вкусом - курицы.
Оранжнвый ещё есть - со вкусом - свинины.
Короче,разные - вкусы и разные цвета,пакетов...
:lol: :oops: :-P
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бичпакет,со вкусом - курицы.
Оранжнвый ещё есть - со вкусом - свинины.
Короче,разные - вкусы и разные цвета,пакетов...

Дракош, на Вас это не похоже. Замутите беш или лагман. А диетолог - это разводкаю
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