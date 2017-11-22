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Мистер:
Зашел на сайт без особых проблем.
тоже самое.Цитата:
Lex:
Вообще этот Steam как спам софт от mail.ru устанавливается со многих софтин, что скачиваешь не на оф.сайте.
так вы не качайте абы где. Сколько качал софта, даже и пиратского, стим ни разу не ставился. В основном браузеры от яндекс, амиго и пр..Цитата:
Victor Yang:
мне показали виртуальное оружие стоимостью 120000 российских рублей.
Ну знаете в любых продажах, не только стим, можно найти вещи для мажоров или для тех для кого денежные купюры как фантики. Цитата:
112:
Это же дети, которые вырастут , станут какими то Ютьюбными Зомби, не приспособленными к реальной жизни..
Я думаю если б в 80 или 70 было что-то подобное, то то поколение тоже бы сидело безвылазно в интернетах. Тут уж ничего не поделаешь.
Мое поколение пропускало школу из-за деньди и из-за компьютерных салонов. Теперь вот интернет и все связанное с ним.