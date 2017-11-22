Цитата: Мистер:

Зашел на сайт без особых проблем.

тоже самое.Цитата: Lex:

Вообще этот Steam как спам софт от mail.ru устанавливается со многих софтин, что скачиваешь не на оф.сайте.

так вы не качайте абы где. Сколько качал софта, даже и пиратского, стим ни разу не ставился. В основном браузеры от яндекс, амиго и пр..Цитата: Victor Yang:

мне показали виртуальное оружие стоимостью 120000 российских рублей.

Ну знаете в любых продажах, не только стим, можно найти вещи для мажоров или для тех для кого денежные купюры как фантики. Цитата: 112:

Это же дети, которые вырастут , станут какими то Ютьюбными Зомби, не приспособленными к реальной жизни..

Я думаю если б в 80 или 70 было что-то подобное, то то поколение тоже бы сидело безвылазно в интернетах. Тут уж ничего не поделаешь.

Мое поколение пропускало школу из-за деньди и из-за компьютерных салонов. Теперь вот интернет и все связанное с ним.