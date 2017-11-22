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≡ В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки зерна и муки, более того - они простаивают		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки зерна и муки, более того - они простаивают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое заявление сделало руководство Костанайского отделения грузоперевозок. Простаивают в ожидании погрузки около 760 зерновозов и 790 крытых вагонов под муку, говорится в сообщении, подготовленном пресс-службой КФ отделения грузоперевозок АО «Нацкомпания «КТЖ»
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Житель
Re: В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки...




Отправлено: 22.11.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане все проблемы и дефициты создаются умышленно для повышения либо снижения цен.Пример ГСМ,проблема создана искусственно,так же уголь,картофель и на подходе природный сжиженный газ.Говорит о том что ни правительство ни службы созданные ими не работают,везде коррупция,взятки,откаты,низкое качество работ и т.д.

гость
Re: В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки...




Отправлено: 22.11.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И при этом жалуются, что вагонов им не хватает" может справедливо жалуются и дефицит искусственный, не знаю даже для какой цели)))

§ сайлау курманов
Re: В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.11.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потому что брешут что зерном завалены все хранилища. возить нечего! кстати тут про водочные дела много пишут . даже уже россияне с киргизами стали завозить свою продукцию . вам это о чем-нибудь говорит? чего это в стране где навалом зерна стало водки не хватать . к тому же это такая золотая жила навряд ли владельцы этих водочных заводов так сдали свои позиции. что то одни плохие мысли лезут в голову
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Грузоотправитель
Re: В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки...




Отправлено: 22.11.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред. Дайте вагоны-отгружу.

Алмат
Re: В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки...




Отправлено: 22.11.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно написали. Ежегодно поднимается эта проблема с нехваткой вагонов. Каждый перетягивает одеяло на себя. Проще свалить все на КТЖ. Вопрос в другом, почему в крупнейшем аграрном регионе страны элеваторы придерживаются такой ценовой политики?
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