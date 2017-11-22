сайлау курманов Re: В Костанайской области нет дефицита вагонов для перевозки... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2366

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:30 потому что брешут что зерном завалены все хранилища. возить нечего! кстати тут про водочные дела много пишут . даже уже россияне с киргизами стали завозить свою продукцию . вам это о чем-нибудь говорит? чего это в стране где навалом зерна стало водки не хватать . к тому же это такая золотая жила навряд ли владельцы этих водочных заводов так сдали свои позиции. что то одни плохие мысли лезут в голову