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≡ Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать популярные игровые порталы, и чем это может закончиться		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать популярные игровые порталы, и чем это может закончиться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подчас возникает стойкое впечатление, что наши государственники специально думают, каким бы способом посильнее взбесить людей. То одна «медвежья» инициатива, то другая – не заботятся о народе, а напротив, стараются усложнить его жизнь. На сей раз эти креативные господа добрались до подростков, организовав блокировку популярнейшего игрового портала.
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Артём Мединский,всем шалом
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...




Отправлено: 22.11.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот почему у нас всегда всё против своих же граждан?? Ну играют и что?? Любую инициативу сверху доводят до идиотизма!

100
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...




Отправлено: 22.11.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"с 20 ноября государство перекрыло пользователям Казнета доступ к «Стиму», которым, по самым скромным оценкам, активно пользуются не менее 2 миллионов жителей страны "

Аха-ха, типа как у нариков, ломка уже у них началась?
А если, как в 90х свет отключат на несколько дней? 2 миллиона человек в Казахстане одновременно совершат суицид?

"Кому, на самом деле, помешала играющая в «Доту» и прочие красивые игрушки школота?"

Не понимаю идиотов, годами играющих в эту хрень.

§ 112
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7260
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, наши отпрыски как играли так и играют, как будто загипнотизированные..
Даже хотел пожаловаться в ООН, чтобы поотключали им интернет вообще..
Это же дети, которые вырастут , станут какими то Ютьюбными Зомби, не приспособленными к реальной жизни..
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Lex
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...




Отправлено: 22.11.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школота, учитесь лучше, а не торчите в этом Steam круглосуточно. Вообще этот Steam как спам софт от mail.ru устанавливается со многих софтин, что скачиваешь не на оф.сайте. Так что бан этот хлам получил заслуженно. Оторвите глаза от мониторов, выйдите на улицу, сидите как зомби синюшные уже. Штангу попробуйте подергать в конце концов, удивите свое тело рыхленькое.

§ 112
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7260
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Современным детям, не то что игры, отучать их вообще нужно от компа..
Ладно там в Америках или Германиях, выйдет этот Суррогат на волю, о нем в реальной жизни побеспокоятся..
У нас же этот "геймер", с ручонками как у пианиста, вырастя, куда нужен будет, понты к нам на форум колотить?
А бабло как, у мамки всю жизнь на шее не насидишься..
Вот когда заработают что то в своей жЫзни сами, тогда и милости просим..
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§ Victor Yang
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9791
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подгорает у геймеров? Или дело в деньгах? Я относительно недавно узнал какие там деньги могут тратиться - мне показали виртуальное оружие стоимостью 120000 российских рублей.
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Мистер
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...




Отправлено: 22.11.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решил проверить, так ли это. Зашел на сайт без особых проблем.

§ Сергей_я
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.11.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
Зашел на сайт без особых проблем.

тоже самое.Цитата:
Lex:
Вообще этот Steam как спам софт от mail.ru устанавливается со многих софтин, что скачиваешь не на оф.сайте.

так вы не качайте абы где. Сколько качал софта, даже и пиратского, стим ни разу не ставился. В основном браузеры от яндекс, амиго и пр..Цитата:
Victor Yang:
мне показали виртуальное оружие стоимостью 120000 российских рублей.

Ну знаете в любых продажах, не только стим, можно найти вещи для мажоров или для тех для кого денежные купюры как фантики. Цитата:
112:
Это же дети, которые вырастут , станут какими то Ютьюбными Зомби, не приспособленными к реальной жизни..

Я думаю если б в 80 или 70 было что-то подобное, то то поколение тоже бы сидело безвылазно в интернетах. Тут уж ничего не поделаешь.
Мое поколение пропускало школу из-за деньди и из-за компьютерных салонов. :oops: Теперь вот интернет и все связанное с ним.
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§ Anna Болейн
Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать популярные игровые порталы, и чем это может закончиться
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 22.11.17 - 17:19
Комментарий проходит проверку.
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§ Victor Yang
Re: Взбесить школоту? Что за умники придумали блокировать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9791
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Сколько качал софта, даже и пиратского, стим ни разу не ставился. В основном браузеры от яндекс, амиго и пр..Цитата:

У меня многие коллеги такие. Я всем говорю - читайте! Читайте что вам пишет компьютер! Неужели это сложно? Вслепую - ОК, а потом - ой, а у меня всё исчезло! Одна дама так переписала пустой файл вместо рабочего с таким же названием, а потом ходила и обвиняла всех и вся, что ей козни строят. Ещё чаще бывает: Ой, а он у меня что-то пишет! Я сразу спрашиваю - на русском пишет? -Да. Так читайте, блин!!!
Цитата:
Сергей_я:
Ну знаете в любых продажах, не только стим, можно найти вещи для мажоров

ВЕЩИ!!! ВЕЩИ!!! Которые можно потрогать, надеть, пользоваться! А тут - оружие в игре ПО-ДРУГОМУ ОФОРМЛЕННОЕ! Оно ничего не даёт для игры даже, если сравнивать с бесплатным вариантом.
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