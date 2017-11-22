112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8479





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:24 Цитата: Медный:

нас

Цитата: Медный:

а мы

Хм..

Опять 25..

Без "нас" и без "мы", ты можешь сказать слово Я?

Не надоело все время твоего маленького существования опираться на остальных, забыв что есть слово такое Я, определяющее твою личность, твою натуру, твое Сознание наконец в нашем мирском понимании?

Не надоело прятаться за спинами других, или это вам в нулевых образование так вдолбили - не выпячиваться и не быть Личностью?

Что же, похвально, как ты весьма слепо действуешь методике образования, где тебя как личности не существует, есть только мифические Мы, и Нас..

Ну а обзываются да, от бессилия и отчаяния..

Это когда нибудь ловил курицу или барашка в месте, где есть только один выход?

Неужели мои слова тебя вводят в Это?

А если не вводят, так значит ты все таки необразованный молодой тип, которому нужно хоть как то выразиться, говоря при этом Мы, стыдливо пряча в толпе "Нас" свое истинное Я?