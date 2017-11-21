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§ NG.kz
Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переведенные в электронный формат трудовые договоры позволят исключить бумажные трудовые книжки, получить информацию о формальной занятости граждан, которая будет включать только дату заключения договора, вести профиль работника в онлайн-режиме и подтверждать его компетенцию
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Ник
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане




Отправлено: 22.11.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмена трудовых книжек- это полнейший бред, эту тему даже поднимать не стоило. по тому что когда коснется дело оформления пенсии вы ничего не докажете 200%, так как наши "Специалисты" не сохранят и половины ваших данных. Человек который поднял эту тему не понимает всей серьезности ситуации в виду того что у него з/п позволяет видимо не думать о пенсии, либо ему глубоко не интересно что получится в итоге либо он преследует какие нибудь иные цели данным постановлением, например личное обогащение. Люди-это бред с ума сшедшего, если это произойдет, на пенсии все будем дружно сосать лапу.

* Victor Yang
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9787
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ник:
по тому что когда коснется дело оформления пенсии вы ничего не докажете 200%

Тем кто выйдет на пенсию в 2039 (это в случае, если человек 1976 г.р. и начал работать в 1998) - тем не нужно будет ничего доказывать. Только возраст и сумма на пенсионном счете.
А в первое время, если введут электронный учёт трудовых договоров, всё равно по инерции будут и бумагу заполнять. Ярчайший пример недоверия к электронике можно наблюдать в 59 аптеке на Наримановке - там, при оплате банковской карты, аптекари в большую толстую тетрадь вручную записывают каким терминалом и карта какого банка обслуживалась. И, вроде, время даже записывают. Меня это всегда улыбает.

[Исправлено: Victor Yang, 22.11.2017 - 10:01]
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буд пенс
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане




Отправлено: 22.11.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ник:
на пенсии все будем дружно сосать лапу.


я к этому готов. так что осталось дожить только.
но генер по стране отменил бы повышение женщина с 1 .01.18
тогда бы согласен на памятник из золота высотой 10 метров.
кто нибудь представляет как найти работу в 60 лет?

ЮКА
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане




Отправлено: 22.11.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысла в трудовых книжках уже сейчас нет. Десятки безработных, либо рабочих с мизерной зарплатой, через "купленную" ТОО кидает в течении предпенсионных трех лет некоторую сумму в пенсионный фонд, приносит справку о высоких доходах и потом получает пенсию как-будто он всю жизнь министром работал. Кто-то достоверность проверять будет? Кого поймали? Кого наказали? Не переживайте, также и потом купите себе справку по желаемому доходу и не важно сохранится Ваша электронная информация или нет.

Маркс
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане




Отправлено: 22.11.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неужели никто не получает зарплату на банковские карточки?

Вы с Бывалым напоминаете Людвига Аристарховича из Нашей Раши. Вы так искренне удивляетесь, как путешественники во времени, прибывшие из далекого будущего и не понимающие, что тут творится. Вы хоть иногда глаза-то открывайте. Мир он немного шире вашего коридора "дом-машина-работа". И если лично ваши карточки никто ни разу не взламывал, то это отнюдь не означает, что этого не бывает, просто до вас очередь еще не дошла. При существующем бардаке и отсутствии специалистов, когда базы данных валятся как карточные домики в ураган, продаются направо и налево, доверять электронике может только очень наивный человек.

Порой внутри организации не могут навести порядок с трудовыми книжками, оцифровать записи без ошибок, а что говорить о каком-то потустороннем центре. Нет, если есть желание, пусть где-нибудь в облаках ведут все документы в электронном виде, но и в бумаге пусть оставят. "Мне! Трудовую книжку - мне. Она мне сердце согреет, когда в собес полезем." (c) Шарапов.

* сайлау курманов
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.11.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недавно ради интереса заказал в цоне кредитную историю.полсотни запросов от всяких кому не лень интересовались моей платежеспособностью . а подлющая мани-мэн выставила меня в неблаговидном свете . вот сижу и размышляю как быть . хотя в принципе пошлю я их всех чупа-чупс пососать.
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* Victor Yang
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9787
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
если есть желание, пусть где-нибудь в облаках ведут все документы в электронном виде, но и в бумаге пусть оставят.

Поначалу так и будет. Только потом, даже работник, убедившись в её бесполезности, не станет ставить о ней вопросы.
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Аноним с ББ
Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане




Отправлено: 22.11.17 - 11:22
Комментарий удален модератором.

Гость
Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане




Отправлено: 22.11.17 - 11:31
Комментарий проходит проверку.
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