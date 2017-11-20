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§ NG.kz
Опять пару слов об образовании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На протяжении многих лет независимости так или иначе я слышал с высоких трибун призыва ориентироваться на запад в т.ч. и в образовании. Как то переход на западную систему высшего и среднеспециального образования (колледжи и бакалавры всякие), так и введения тестирование и иных специализаций в среднем и начальном образовании.
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§ 112
Re: Опять пару слов об образовании
112


(Пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

он дает тебе понять что в нынешнем мире образование не нужно особо

Ты считаешь образованностью влазить в чужой частный бизнес и трепать о том, что он заботится о цитата о "твоем светлом будущем"?
Где ты увидел тут образование и ум?
И шо за такое на них смотреть как раб, которому дают подачки?
Это то образованием считаешь?
Профайл

§ 112
Re: Опять пару слов об образовании
112


(Пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
снова вернулся уличать Советский союз

По моему уличил тебя, в том что ты лезешь в чужой бизнес и якобы знаешь все..
Скажи, Советский Союз при чем тут то?
Че ты его везде впихиваешь то?
Профайл

Директор Пляжа
Re: Опять пару слов об образовании




Отправлено: 21.11.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ты вообще сам понял что написал?
и вообще ты понял что я сказал?
вижу что нет, тогда чего влазишь в чужие частные размышления об образовании нашем
тем более ты не образован\ это ты сам не раз рассказывал\ , а мудрость не у всех приходит с возрастом
видимо твой случай

§ 112
Re: Опять пару слов об образовании
112


(Пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
вообще сам понял что написал?
и вообще ты понял что я сказал?

Разумеется..
Нечего учить тех бизнесменов, делая вид что образован..
Что не так?
А то бизнесмены тупыые..
Профайл

§ 112
Re: Опять пару слов об образовании
112


(Пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы пися тут анонимно в интернете, насмотревшись Ютьюба как должно быть, мы ведь умнее всех..
Потому мы как то имеем право называть себя более образованными?
Ну это полнейший маразм думаю..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Опять пару слов об образовании




Отправлено: 22.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Вообще речь идет об образовании, при чем тут бизнес?
Ты может перепутал ветки старче?
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