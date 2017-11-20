Директор Пляжа Re: Опять пару слов об образовании #32







Отправлено: - 20:38 Цитата: 112:



ты вообще сам понял что написал?

и вообще ты понял что я сказал?

вижу что нет, тогда чего влазишь в чужие частные размышления об образовании нашем

тем более ты не образован\ это ты сам не раз рассказывал\ , а мудрость не у всех приходит с возрастом

видимо твой случай