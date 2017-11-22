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§ NG.kz
В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн мяса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 ноября в Костанае пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка в зимнем варианте. Торговля развернется не на открытых площадках, как это было ранее, а в одном месте - в здании выставочного зала ТОО «КазНИИМЭСХ».
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,,,
Re: В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн...




Отправлено: 22.11.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясо в чистом виде давно не покупали (за деньги). Летом барана подарили. А так мы покупаем фарш или птицу (окорочка).
Надо на Новый год купить

,,,
Re: В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн...




Отправлено: 22.11.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лет 10 точно не покупали. Последний раз на центральном рынке купил помню. Согым не режем, акша жок

читатель форума
Re: В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн...




Отправлено: 22.11.17 - 10:49
Комментарий удален модератором.

читатель форума
Re: В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн...




Отправлено: 22.11.17 - 11:07
Комментарий удален модератором.

112
Re: В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн...




Отправлено: 22.11.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я куплю два коня.

Хохол
Re: В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн...




Отправлено: 22.11.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
баранов 50 штук бы купил. мертвых.
две ляшки конины . без костей.
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