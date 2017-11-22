NG.kz В Костанай на сельскохозяйственную ярмарку привезут 28 тонн мяса



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:32 25 ноября в Костанае пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка в зимнем варианте. Торговля развернется не на открытых площадках, как это было ранее, а в одном месте - в здании выставочного зала ТОО «КазНИИМЭСХ».

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