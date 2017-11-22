Цитата: сайлау курманов:

что то меня стали увлекать всякие прогнозы с астрологами.так вчера прочитал у одной провидицы . мол на юге нынче много плохих людей. взбунтовать захотят . а кто то сбежит из страны которая разделится ровно попалам. даже не знаю чему верить

да не верь ты этим гадалкам, а прочти программу России 2030 и программу Казахстана 2050 вот тебе выверены ученными прогноз на будущее, верь только ему и как говориться, морду лопатой и вперед на строительство будущего.