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§ NG.kz
СМИ приграничья России и Казахстана обсудят возможности расширения информационной повестки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кургане в четверг, 23 ноября представители СМИ Курганской области и приграничных областей Казахстана, государственные служащие и общественные деятели обсудят, как расширить освещение трансграничного взаимодействия России и Казахстана.
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* сайлау курманов
Re: СМИ приграничья России и Казахстана обсудят возможности...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.11.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то меня стали увлекать всякие прогнозы с астрологами.так вчера прочитал у одной провидицы . мол на юге нынче много плохих людей. взбунтовать захотят . а кто то сбежит из страны которая разделится ровно попалам. даже не знаю чему верить
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Жакып
Re: СМИ приграничья России и Казахстана обсудят возможности...




Отправлено: 22.11.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что то меня стали увлекать всякие прогнозы с астрологами.так вчера прочитал у одной провидицы . мол на юге нынче много плохих людей. взбунтовать захотят . а кто то сбежит из страны которая разделится ровно попалам. даже не знаю чему верить

да не верь ты этим гадалкам, а прочти программу России 2030 и программу Казахстана 2050 вот тебе выверены ученными прогноз на будущее, верь только ему и как говориться, морду лопатой и вперед на строительство будущего.
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