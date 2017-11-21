Народный контроль Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале #35







Отправлено: - 23:56 Так радиацией накрыло саму Россию!Прогуглите - Карта IRSN, показывающая содержание рутения-106 в воздухе в Европе в период с 27 сентября по 13 октября

21 ноября в отчете научно-исследовательского учреждения «Тайфун» Росгидромета рассказали о том, что в Башкирии прошли дожди с рутением-106. В организации заявили, что наличие его в атмосфере говорит, как правило, об аварийном выбросе.

Как рассказал эксперт программы по ядерной и радиационной безопасности Международного социально-экологического союза Андрей Ожаровский, факты из отчета Росгидромета показали, что в «Росатоме» в середине октября предоставили неверную информацию. «В сообщении Росгидромета сказано, что над территорией России замечено значительное превышение радиоактивного рутения. Значительное — это значит в сотни раз. То есть при показателе нормы в 10 фиксировалось 1,5 тысячи. Ужас в том, что никто не знает, откуда радиоактивный изотоп появился в атмосфере. Это искусственный радионуклид, он не мог появится по естественным причинам. Возможно, произошла где-то авария, как это обычно бывает», — говорит Ожаровский. При этом он отметил, что где именно произошла авария, непонятно,так как в России есть несколько заводов, которые занимаются производством рутения, в том числе в Обнинске и Димитровграде. Источником может быть и озерский «Маяк»

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов заявил: «то, что рутений нашли, точно знаем» и при правительстве Челябинской области пройдет совещание со специалистами «Росатома» и работниками завода для выявления причин