Маркс Re: Избавиться от трудовых книжек планируют в Казахстане #19







Отправлено: - 10:35 Цитата: Victor Yang:

Неужели никто не получает зарплату на банковские карточки?

Вы с Бывалым напоминаете Людвига Аристарховича из Нашей Раши. Вы так искренне удивляетесь, как путешественники во времени, прибывшие из далекого будущего и не понимающие, что тут творится. Вы хоть иногда глаза-то открывайте. Мир он немного шире вашего коридора "дом-машина-работа". И если лично ваши карточки никто ни разу не взламывал, то это отнюдь не означает, что этого не бывает, просто до вас очередь еще не дошла. При существующем бардаке и отсутствии специалистов, когда базы данных валятся как карточные домики в ураган, продаются направо и налево, доверять электронике может только очень наивный человек.



Порой внутри организации не могут навести порядок с трудовыми книжками, оцифровать записи без ошибок, а что говорить о каком-то потустороннем центре. Нет, если есть желание, пусть где-нибудь в облаках ведут все документы в электронном виде, но и в бумаге пусть оставят. "Мне! Трудовую книжку - мне. Она мне сердце согреет, когда в собес полезем." (c) Шарапов.