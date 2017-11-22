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§ NG.kz
Пожар в частном доме по Алтынсарина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром произошел пожар в частном доме по Алтынсарина. От перекрестка с Гагарина второй дом по четной стороне (если в сторону центра ехать), вроде 188 номер.
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Адекватный
Re: Пожар в частном доме по Алтынсарина




Отправлено: 22.11.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это да! Вот это новость!

* сайлау курманов
Re: Пожар в частном доме по Алтынсарина
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.11.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и у нас тоже носились экстренные службы туда-сюда . даже полисменов с собой прихватили . не поленился и пошел посмотреть . горела свалка мусора у девятиэтажки...
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житель
Re: Пожар в частном доме по Алтынсарина




Отправлено: 22.11.17 - 10:53
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