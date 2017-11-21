112 Re: Отзыв о наших транспортных услугах. #32





(Пользователи) Сообщений: 7246

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:58 Цитата: Гость:

Да.И ЭТА ФИРМА обещала заменить все вагоны новыми

Хех..

Когда я сдавал хату за сутки по 400 тенге, все были довольны и смотрели Телевизер Садко..

Когда я начал сдавать по 1500, они были так же довольны телевизером Дэу 51.

Когда я цену поднял до 2500, они были довольны Сони 72, весом 48 кг..

И вот сейчас я сдаю по 4000.

Они довольны Самсунгом 32, вес 4 кг..

Все дело в деньгах, в них самих..

Не в вас, не в хозяине..

Подрастете когда до нужной суммы, поверьте, вагоны появятся..

Как в Епонии..