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§ NG.kz
Отзыв о наших транспортных услугах.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едем поездом 043 Алматы-Костанай. В вагоне темень. Замкнули провода. Вагон жесть. Купешка на крючок закрывается. О кондере даже не заикаюсь. Светим сотками. Кто-то кричит: включите свет, а то девчата пристают. Ужин при свете фонарика от сотки.
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Александр Родионович Бородач
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.




Отправлено: 21.11.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но и проводника, которого нужно уволить..

и тебя уволить,состарился уже :-)

Авиатор
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.




Отправлено: 21.11.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Разница в цене поезда(купе) и самолёта невелика.

Прошу озвучить,иначе -треп :-(

§ 112
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Да.И ЭТА ФИРМА обещала заменить все вагоны новыми

Хех..
Когда я сдавал хату за сутки по 400 тенге, все были довольны и смотрели Телевизер Садко..
Когда я начал сдавать по 1500, они были так же довольны телевизером Дэу 51.
Когда я цену поднял до 2500, они были довольны Сони 72, весом 48 кг..
И вот сейчас я сдаю по 4000.
Они довольны Самсунгом 32, вес 4 кг..
Все дело в деньгах, в них самих..
Не в вас, не в хозяине..
Подрастете когда до нужной суммы, поверьте, вагоны появятся..
Как в Епонии..
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§ 112
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Авиатор:
Прошу озвучить,иначе -тре

Всего лишь 60 000 туда сюда..
Это если незапланировано.
Запланировано так по моему в тысяч 30 укладываешься..
Товарища дочку встречал..
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§ 112
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Замкнули провода.

То есть кто то из пассажиров совершил диверсию?
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§ Серый волк
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9180
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.11.17 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Забыл дописать сели в пятницу.

Бедняжка! Мы конечно понимаем, что темнота друг молодёжи!
;-)
Помогите гражданину выйти, а то он уже третий раз в этом вагоне в алмату поедет!
Вдруг он аким какой-нибудь едущий на совещание?

Не отчаивайтесь господин, у нас в акимате едущие случайные пассажиры уже второй год выйти не могут! :lol:
Профайл

Гость
Отзыв о наших транспортных услугах.




Отправлено: 22.11.17 - 01:42
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