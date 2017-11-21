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§ NG.kz
Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Росгидромет подтвердил «высокое» или «экстремально высокое» загрязнение лабораторных проб. Самые высокие показатели загрязнения были зафиксированы в районе села Аргаяш в Челябинской области. Там уровень рутения-106 превышал фон в 986 раз.
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Апчхы
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Россми написали, что Информация пришла из франции, где есть конкурирующий завод по переработке радиоотходов

Жакып
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вот вам и аномально тёплая осень.
В 986 раз превышен фон! Шутка ли!
Никаких оповещений. По..изм и разгильдяйство, наплевательское отношение к людям. Зас..ли ведь не только свои медвежьи углы, весь материк, выходит, загадили, и всё им с рук...За нас вообще речи нет, мы и вовсе почти в эпицентре оказались!
Предъявлять г..баному Росатому надо, однозначно!

что ты так разволновался, ну подумаешь туда ветер, сюда ветер просто немного на европейцев капнуло они и запаниковали, мы не знаем и живем себе спокойно уже лет тридцать, и ничего, думаешь раньше аварии небыло?

Жакып
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
лимон:
хм, по гугл картам до Аргаяша от Костаная 384 км, сильно нас зацепило?

Интересно, в какую сторону в те дни ветер дул...

сначала дня три дул в нашу сторону, потом подул им, это что то меняет? что вы так разволновались?

Народный контроль
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 23:10
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 23:18
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так радиацией накрыло саму Россию!Прогуглите - Карта IRSN, показывающая содержание рутения-106 в воздухе в Европе в период с 27 сентября по 13 октября
21 ноября в отчете научно-исследовательского учреждения «Тайфун» Росгидромета рассказали о том, что в Башкирии прошли дожди с рутением-106. В организации заявили, что наличие его в атмосфере говорит, как правило, об аварийном выбросе.
Как рассказал эксперт программы по ядерной и радиационной безопасности Международного социально-экологического союза Андрей Ожаровский, факты из отчета Росгидромета показали, что в «Росатоме» в середине октября предоставили неверную информацию. «В сообщении Росгидромета сказано, что над территорией России замечено значительное превышение радиоактивного рутения. Значительное — это значит в сотни раз. То есть при показателе нормы в 10 фиксировалось 1,5 тысячи. Ужас в том, что никто не знает, откуда радиоактивный изотоп появился в атмосфере. Это искусственный радионуклид, он не мог появится по естественным причинам. Возможно, произошла где-то авария, как это обычно бывает», — говорит Ожаровский. При этом он отметил, что где именно произошла авария, непонятно,так как в России есть несколько заводов, которые занимаются производством рутения, в том числе в Обнинске и Димитровграде. Источником может быть и озерский «Маяк»
Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов заявил: «то, что рутений нашли, точно знаем» и при правительстве Челябинской области пройдет совещание со специалистами «Росатома» и работниками завода для выявления причин

§ Медный
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.11.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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