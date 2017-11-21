/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 593 из 593«1...591592593
Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у наших на мартини не хватает :-)
С утра пиво, потом водочка (Gorbatschow или Jelzin)
Кто к обеду не свалился или успел проспаться к вечеру часов до 10-ти опять пиво или вино.
Гурманы одним словом :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вчера вечером,выкорчевали 6 пней,спиленных

Дракош, так а тебя там скоро как в Казахстане, степи будут ;-)
Профайл

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.11.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
С утра пиво, потом водочка (Gorbatschow или Jelzin)

какой горбачёв? какой ельцин? егермайстер! и тока он!! :-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром сегодня,приехал рабочий,дождался,

когда освободится место на парковке,
подогнал машину и в течение часа всё
убрал.Интересно,сколько бы на это
затратил Кустанайский ЖКХ... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
или Jelzin)

Цитата:
07:
какой ельцин? егермайстер! и тока он!!

Что мне теперь - делать?

Кто теперь есть - Я?...
:lol: :oops: :-o
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракош, всю конспирацию провалил ;-)
Ну нельзя же так общественность шокировать :-P
Кстати где содержимое то?

[Исправлено: elektron, 21.11.2017 - 19:05]
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Дракош, всю конспирацию провалил ;-)

Что теперь сделаешь. Выселят меня в Кустанай...
:lol:
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Выселят меня в Кустанай...

Ну если бы за такое выселяли, так можно было бы процентов 15-20-ть коренного населения на перевоспитание отправить. К томуже там как раз нехватка в западных "специалистах" :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 21.11.2017 - 19:20]
Профайл

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
какой горбачёв? какой ельцин? егермайстер! и тока он!!

Цитата:
drakon:
Что мне теперь - делать?

воздерзатца,Витя, от интеграции! :lol:

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.11.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто теперь есть - Я?...
:lol: :oops: :-o

пенс,ты Витя! небухающий пенс.... :-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
пенс,ты Витя! небухающий пенс.... :-)

А куда теперь Ельцина с Егермайстером - девать?... :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
воздерзатца,Витя, от интеграции

Как воздерзатца то? :lol:
Сама "мути" требует интеграции ;-)

[Исправлено: elektron, 21.11.2017 - 19:46]
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А куда теперь Ельцина с Егермайстером - девать

Как куда, у вас там что некому помочь? Нуждающимся :lol: :-P
Адрес могу в личку скинуть, высылай 8-)

[Исправлено: elektron, 21.11.2017 - 19:56]
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.17 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сама "мути" требует интеграции ;-)

А с кем и зачем мне интегрироваца?
Это молодым - нужно... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 593 из 593«1...591592593
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 37
Пользователей: 0
Всего: 37

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх