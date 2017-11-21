elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8888





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:10 Цитата: drakon:

Выселят меня в Кустанай...

Ну если бы за такое выселяли, так можно было бы процентов 15-20-ть коренного населения на перевоспитание отправить. К томуже там как раз нехватка в западных "специалистах"



[Исправлено: elektron, 21.11.2017 - 19:20]