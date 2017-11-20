Цитата: Директор Пляжа:



он дает тебе понять что в нынешнем мире образование не нужно особо

Ты считаешь образованностью влазить в чужой частный бизнес и трепать о том, что он заботится о цитата о "твоем светлом будущем"?

Где ты увидел тут образование и ум?

И шо за такое на них смотреть как раб, которому дают подачки?

Это то образованием считаешь?