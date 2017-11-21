112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8435





(Пользователи) Сообщений: 7226

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:50 Цитата: Хохол:

тушёнками и консервами , в

На катране когда впахивал, в перерыве между кондуктором на 102м, так я их как кормил, берешь две пачки спагетти, одну две консервы и все это перемешиваешь.

И чай разумеется..

Остальные деньги мне в банку шли чистыми за "свет"..

При зарплате тогда в 8 тысяч тенге в месяц кондуктором, за ночь я умудрялся получать до 6ти тысяч тенге..

Потом правда спал и не понимал, почем проезд от обувной до Харечного, от центра до Затоболовки, по Затоболовке, Затоболка Заречный, по городу, всех ведь пассажиров нужно было запоминать, кто и откуда..

Единственное лоб в лоб когда играют под утро, до 10ти утра, там с работой было сложнее, кондуктор ведь в 5 утра должен заступать..

Эх, старые советские катраны..