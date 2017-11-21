Цитата: Parabelleum:

Не признание проблемы у наших соседей. Толи еще выльется.

Цитата: Parabelleum:

Ну ждем красноречивые научно аргументированные комментарии Серого и других патриотов Государства Русского)))

Попробую я вам мосги вправить ,пока его нет.

Люди, что ж вы такие умные?

Росгидромет опубликовал данные о превышения Рутения-106 в атмосфере Урала в 990 раз. Зайдите на сайт Росгидромета, сравните циферьки с другими показателями. В Румынии зарегистрировано рутения на уровне 145 000 мкБк/м3, а на Урале 76 мкБк/м3. На Урале это оказалось в 990 раз выше естественного фона (0,08 мкБк/м3), но это всё равно в тысячи раз меньше, чем было зафиксировано в Румынии. И не надо путать естественный фон и предельно-допустимые нормы. На Урале ПДК не был превышен.