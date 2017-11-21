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≡ Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30485
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Росгидромет подтвердил «высокое» или «экстремально высокое» загрязнение лабораторных проб. Самые высокие показатели загрязнения были зафиксированы в районе села Аргаяш в Челябинской области. Там уровень рутения-106 превышал фон в 986 раз.
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PS
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ежу ж понятно когда ждать сих господ с их опусами, ув. парабеллум!Когда появится статья об оч переименовании улицы или развалившейся деревеньки...

неравнодушный
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мама дорогая!!!!То-то самочувствие многих знакомых плохое.Недавно разговаривали с врачами,настроение -не очень,потому как уходят из жизни много молодых людей и не очень из-за онкологии.Теперь то понятно почему.Рядом заводы ядерные...Может нам как морякам на подводной лодке по стопочке коньяка вместо чая?И ещё...те,кто живёт на высоких этажах подтвердят-закаты ярко красные,как огонь-красивые до жути...есть ли связь между всеми событиями,которые происходят в регионе и природой?Вообще конечно смешно,но с каждым днём всё больше вопросов(прямо как у боксёра -нового после каждого боя :lol: )

§ bgb
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3731
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.11.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
случившееся - это не первый случай в этом районе. ранее, еще во времена ссср, имел место "уральский след". направление воздушных потоков и тогда было в сторону европы. может так мстят за санкции?
а вообще, это не повод для насмешек.
это не проблема, это - беда. а замалчивание - обычный прием верхов против народа...
Профайл

Тендер Откатович
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PS:
Когда появится статья об оч переименовании улицы или развалившейся деревеньки...

Разделяй и властвуй! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

н
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий ниже не мой ,но 100 % согласен:
а врали, что это фэйк и все в расеюшке под контролем...смотрите и дальше россми..хавайте..и очень интересная фраза в тексте :"«По данным Росгидромета, погодные условия в конце сентября-начале октября способствовали тому, что воздушные массы двигались с Урала в сторону Европы, а не как это обычно бывает — в противоположную (то есть, в сторону Казахстана — прим.ред.)», — сказал Алимов... значит , если бы в нашу сторону они полетели, то никто бы ничего не иузнал..

осведомленный
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
ранее, еще во времена ссср, имел место "уральский след".

кыштымская трагедия 1957 года.

тавтолог разговроного жанра
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Parabelleum:
Не признание проблемы у наших соседей. Толи еще выльется.

Цитата:
Parabelleum:
Ну ждем красноречивые научно аргументированные комментарии Серого и других патриотов Государства Русского)))

Попробую я вам мосги вправить ,пока его нет.
Люди, что ж вы такие умные?
Росгидромет опубликовал данные о превышения Рутения-106 в атмосфере Урала в 990 раз. Зайдите на сайт Росгидромета, сравните циферьки с другими показателями. В Румынии зарегистрировано рутения на уровне 145 000 мкБк/м3, а на Урале 76 мкБк/м3. На Урале это оказалось в 990 раз выше естественного фона (0,08 мкБк/м3), но это всё равно в тысячи раз меньше, чем было зафиксировано в Румынии. И не надо путать естественный фон и предельно-допустимые нормы. На Урале ПДК не был превышен.

осведомленный
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушный:
кто живёт на высоких этажах

стесняюсь спросить с 30 метров хорошо видны закаты? а как же восходы? или нет?

неравнодушный
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много знакомых и друзей понабрали квартир в Челябе,обучают там детей в надежде на их светлое будущее...А теперь всем посоветую куда подальше детей отправлять.
Случай на отдыхе.Общаются ребёнок (10-12)из Челябинска и отец его сверстника видимо из более цивильной части России.Так на предложение челябинца приехать к нему в гости ,отец начал стебаться:суровый город,тяжёлая экология,если мой сын и будет где-то рядом ,то это будет не ближе 200км от Челябинска.Смеётся.мне подмигивает.Я естественно типа тоже не оттуда...Но на душе не смешно.

Денис
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радиация проявляется на последующих поколениях. оцените сколько у нас онкобольных. по статистике одна треть. так что ничего хуже нет невидимого убийцы радиации.

Директор Пляжа
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас вон свой ядерный могильник появился с подачи друзей из за бугра
а кто уверен что он безопасен?
как и транспортировка с доставкой туда ядерных отходов?

1
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 20:03
Комментарий удален модератором.

Тендер Откатович
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тавтолог разговроного жанра:
На Урале ПДК не был превышен.

Дело не в пдк. Дело в том, концентрация за месяц возрасла почти в 1000 раз. Т.е.: все вроде как еще в норме, но тенденция настораживающая, ибо естественными причинами такой пердимонокль не объяснить.

Директор Пляжа
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще почитаешь тут некоторых отписывающихся, да.
Последствия нонешнего образования заметны. :lol:

неравнодушный
Re: Росгидромет подтвердил радиационный выброс на Южном Урале




Отправлено: 21.11.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:

Все красоты восходов и закатов прекрасны и видны.Поэтому огорчаюсь очередным высоткам,которые могут закрыть панораму.
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