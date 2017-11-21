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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
60:

Тушенку, хоть со свинины, хоть с говядины.
Ты это про каких бурятов прочитал? Из века 19-го? :lol:

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот еще что то на сегодня или на завтра лежит..
Наконец кониной побалуешься. Смотрю еще келинкой обзавелся. Пренебрег нашими форумными красавицами. Теперь жди от них засады. 8-) :-o :oops:

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если что, выставляй фото своей келинки. Дело хорошее. Обсудим, советы на будущее дадим. :oops: :-P :-)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Пренебрег нашими форумными красавицами. Теперь жди от них засады.

Ну как в личке узнал кое кто, полтора года назад, так и понеслась..
Даже мушчинки некоторые подключились, видать тоже, ревновали..
А фото уже было..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
тушёнками и консервами , в

На катране когда впахивал, в перерыве между кондуктором на 102м, так я их как кормил, берешь две пачки спагетти, одну две консервы и все это перемешиваешь.
И чай разумеется..
Остальные деньги мне в банку шли чистыми за "свет"..
При зарплате тогда в 8 тысяч тенге в месяц кондуктором, за ночь я умудрялся получать до 6ти тысяч тенге..
Потом правда спал и не понимал, почем проезд от обувной до Харечного, от центра до Затоболовки, по Затоболовке, Затоболка Заречный, по городу, всех ведь пассажиров нужно было запоминать, кто и откуда..
Единственное лоб в лоб когда играют под утро, до 10ти утра, там с работой было сложнее, кондуктор ведь в 5 утра должен заступать..
Эх, старые советские катраны..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А и сказал то в личке для того, чтобы кое кто понял наконец, что я не для нее создан..
Но нет..
Бабья ревность это равно бабьей глупости, невменяемости то есть..
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А и сказал то в личке для того, чтобы кое кто понял наконец, что я не для нее создан..
Но нет..
Бабья ревность это равно бабьей глупости, невменяемости то есть..


че куришь?

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж.)
В Казахстане хотят ввести жесткие ограничения для чиновников
Приветствуя решение российских властей ограничить стоимость служебных автомобилей для госслужащих, аналогичный закон предлагают принять в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу СМК

Рекомендации разработаны при участии известных общественных деятелей, независимых политологов, психологов и социологов.
Запреты для чиновников:
Иметь наручные часы дороже 500 долларов.
Ювелирные украшения дороже 300 долларов.
Особняки дороже 100 000 долларов.
Земельные участки более 1 гектара.
Самолеты и другие летательные аппараты дороже 50 000 долларов.
Яхты, катера и другие плавсредства дороже 40 000 долларов.
Верхнюю одежду стоимостью более 500 долларов.
Нижнее белье дороже 5 долларов.
Услуги массажистов и проституток стоимостью более 20 долларов.
Пользоваться косметикой и парфюмерией дороже 7 долларов.
Делать прически дороже 3 долларов.
Иметь более 2 жен (мужей) одновременно.
Вступать в брак более 3-х раз.
Заключать брак с людьми, не являющихся гражданами Таможенного союза.
Вступать в интимные отношения с иностранцами.
Ориентировать свою сексуальность более чем в одном направлении.
Заниматься сексом тайком от общественности.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.11.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

ахаха.. спекулянт, взяткодатель и вор снова вернулся уличать Советский союз... и коммунистические идеи. Участливо мне сообщая, где я черпал информацию о Союзе. :-)
эх, марик. марик хоть ты и жил в союзе но советским ты никогда не был. Так... недразумение, гражданин хороший. Не был ты никогда советским, не тебе меня учить. ;-)
:lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.11.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Лично я одобряю такие ограничения. И то по моему скромному мнению - можно и как минимум в два раза срезать эти цифры
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.11.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Нижнее белье дороже 5 долларов.
Услуги массажистов и проституток стоимостью более 20 долларов.
Пользоваться косметикой и парфюмерией дороже 7 долларов.
Делать прически дороже 3 долларов.
Иметь более 2 жен (мужей) одновременно.
Вступать в брак более 3-х раз.
Заключать брак с людьми, не являющихся гражданами Таможенного союза.
Вступать в интимные отношения с иностранцами.
Ориентировать свою сексуальность более чем в одном направлении.
Заниматься сексом тайком от общественности.

чёт это уже из абсурдного.... проверке многое не подлежит :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.11.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
спекулянт, взяткодатель и вор снова вернулся уличать Советский

Господи..
Где?
В еде?
Ты и в еде увидел ненависть к Ленину?
На Ютьюбе вычитал наверно?
Смешно с тебя Валентин..
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