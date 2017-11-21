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§ NG.kz
Отзыв о наших транспортных услугах.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едем поездом 043 Алматы-Костанай. В вагоне темень. Замкнули провода. Вагон жесть. Купешка на крючок закрывается. О кондере даже не заикаюсь. Светим сотками. Кто-то кричит: включите свет, а то девчата пристают. Ужин при свете фонарика от сотки.
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1504
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.




Отправлено: 21.11.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Держитесь! Мы все с вами! Главное - не замёрзнуть!

Ns
Re: Отзыв о наших транспортных услугах.




Отправлено: 21.11.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ездила на днях в вагоне 13этим поездом до Астаны. На самолёт мест не было на этот день .ужас дикий!!! Ремонт по домашнему: шторы на окнах весь декор коричневого цвета!!!Про двери купе можно забыть открываются как обычные ... свет моргал всю дорогу-Дети пугались.
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