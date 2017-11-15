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осведомленный
Новости сайта и форума




Отправлено: 15.11.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дмитрий:
На улице Авиционная не горят 15 подряд столбов с их сняли фонари еще летом и до сих пор не повесили. Когда обротят внимания?

купити славарь :-P :-P :-P :-P :-P :-P

dandiv
Новости сайта и форума




Отправлено: 15.11.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте уважаемая редакция НГ. Хотел узнать, а точнее - Вы можете узнать, должен ли освещаться частный сектор, где в давние времена на некоторых (обычно угловых столбах) висят светильники (которые уже лет десять не светят, а может больше)? Часто пишут про освещение - то там, то тут не работает освещение, но это обычно проездные улицы, но в частном секторе тоже живут люди. В темное время суток ничегошеньки не видно... ладно - берем фонарик, но если раньше было освещение, то может оно и сейчас должно быть???
p/s Самому пытаться узнать эту информацию я думаю нереально...

КСКовец
Новости сайта и форума




Отправлено: 19.11.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пришлось обратиться в Костанайский центральный ЦОН. У бабушки жены (ей 90 лет,инвалид первой группы по зрению,последние два года не встает вообще,короче лежачий человек)закончилась доверенность на получение её пенсии.Вызвали домой нотариуса ,а та обнаружила,что у бабушке в удостоверении личности нет ИИН. То есть оно старого образца ,надо менять.Мы в ЦОН там специалист объяснила нам,что можно вызвать домой любого профессионального фотографа,он бабушку сфотографирует,затем привезти специалиста из ЦОНа домой ,что бы она убедилась,что на фото и дома,лежачий один и тот же человек и новое удостоверение будет делаться 4 дня (при оплате за скорость 2000 с мелочью тенге) Сфотографировали бабушку.Поехали в ЦОН,а там уже другой специалист объясняет: что фото на бумажном носителе и документ будет делаться 30 дней.Или везите бабушку сюда тут ей сделают фото и получите удостоверение через 4 дня.Легко сказать,да делать не чего.С большим трудом одеваем абсолютно не подвижного человека,выносим в машину,приезжаем в ЦОН.А там фотограф на втором этаже,лифта нет,и лестничные пролеты узки.Так,что бабушку нести на верх только на руках как невесту.Без умное не удобство.Кое как по очереди с тестем донесли её до фотографа,а тот не делает фото пока нет заявки от специалиста,а специалист не делает заявку пока нет квитанции об оплате,а бабушку еле сидит на стуле перед фотографом.Короче полное не уважение и безобразие. вопрос ПОЧЕМУ нет услуги выезда фотографа из ЦОНа к таким людям.Когда уже мы перестанем переименовывать улицы,а эти деньги начнём тратить на более важные дела?

§ Сергей 77
Re: Новости сайта и форума
Сергей 77


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 12.03.17
Отправлено: 21.11.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то у вас в "шапке" сайта с погодой не порядок. 17°C это где? В Костанае?
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