Ns Re: Отзыв о наших транспортных услугах. #2







Отправлено: - 10:34 Ездила на днях в вагоне 13этим поездом до Астаны. На самолёт мест не было на этот день .ужас дикий!!! Ремонт по домашнему: шторы на окнах весь декор коричневого цвета!!!Про двери купе можно забыть открываются как обычные ... свет моргал всю дорогу-Дети пугались.