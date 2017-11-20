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§ NG.kz
Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района за отстрел двух птиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело браконьера рассмотрел Жангельдинский районный суд. 31-летний мужчина, уничтоживший двух краснокнижных птиц, заключил процессуальное соглашение. Он признал себя виновным по ст. 339 УК РК и получил 2 года ограничения свободы.
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Народный контроль
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...




Отправлено: 20.11.17 - 15:59
Комментарий удален модератором.

от
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...




Отправлено: 20.11.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на охоте лупят во все живое, этот просто попался

§ шолом рубашкин
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1137
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 20.11.17 - 16:23
Комментарий удален модератором.
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serg
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...




Отправлено: 20.11.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вкусная поди , да за 220 штук ?

Гусь
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...




Отправлено: 21.11.17 - 04:51
Комментарий удален модератором.

...
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...




Отправлено: 21.11.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страна штрафов и налогов..
птичка все рано относится в вымирающим.
так решила природа.

* amduscias
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6199
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 21.11.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
птичка все рано относится в вымирающим.
так решила природа.

Приболели? С фига ли природа решила? Природа ничего такого не решала. Если бы человеки не распахивали степи так, что островков целины днем с огнем не сыщешь, ничего ни стрепету, ни джеку не делалось бы. Господи, ставриду почти всю повылавливали, скоро селёдку в красную книгу заносить придётся, алчность человеческая границ-то не знает. Так что, не фиг тут природой прикрываться.

[Исправлено: amduscias, 21.11.2017 - 10:47]
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...
Re: Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района...




Отправлено: 21.11.17 - 10:28
Комментарий удален модератором.

Гость
Почти полмиллиона тенге заплатит житель Костанайского района за отстрел двух птиц




Отправлено: 21.11.17 - 10:44
Комментарий проходит проверку.
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