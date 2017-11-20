Цитата: ...:

птичка все рано относится в вымирающим.

так решила природа.

Приболели? С фига ли природа решила? Природа ничего такого не решала. Если бы человеки не распахивали степи так, что островков целины днем с огнем не сыщешь, ничего ни стрепету, ни джеку не делалось бы. Господи, ставриду почти всю повылавливали, скоро селёдку в красную книгу заносить придётся, алчность человеческая границ-то не знает. Так что, не фиг тут природой прикрываться.



[Исправлено: amduscias, 21.11.2017 - 10:47]