Бывшая Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут... #15







Отправлено: - 10:02 Цитата: 112:

Я крупный купил и не из никакого фонда, выбирал на склатской..



вот баурсак, все трепался сам выращивает.

ну да на весь тобор рабами на 100 человек конечно три мешка не хватит.