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§ NG.kz
В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут продавать продукты из стабфонда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба акима Костаная, в ноябре из стабилизационного фонда по фиксированной цене будет реализована следующая продукция: картофель 90 тенге за 1 кг, яйцо С1 - 220 тенге за десяток.
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Бывшая
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 21.11.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я крупный купил и не из никакого фонда, выбирал на склатской..


вот баурсак, все трепался сам выращивает.
ну да на весь тобор рабами на 100 человек конечно три мешка не хватит.
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