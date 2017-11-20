Хохол Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8425







Отправлено: - 21:59 Цитата: 112:

Вот сопственно и макарошки

Ежели по флотски , очень питательная и вкусная штука . Не сочтите за рекламу , Уважаемые модераторы , но наш Казахстанский Кублей , с его тушёнками и консервами , вот где качество и ностальгия по советскому общепиту . Забугорщикам с их пластмасовыми тушонками такие вкусы и в снах не снились . Берём Костанайские рожки (корона) , обжариваем их в Казахстанской тушёнке (кублей) и оп ля получаем вкус и наслаждение от еды , которой могут позавидовать японцы и итальянцы со своей национальной едой . Сытно , вкусно , и главное недорого и доступно каждому .