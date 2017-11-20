Сакен Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут... #13







Отправлено: - 09:17 Подскажите Симоненко, чтобы не позорил себя, продавая по 90 тенге картошку, которая годится только на корм скотине. Или он нас таковыми считает? Акиматовские чиновники, задумайтесь о своих деяниях - в пошлом году в газете писали, что заложили в стабфонд картошку по 67 тенге, в то время как на рынке она стоила 38-40 тенге, а во Владимировке по 30. В этом году закупаете не пригодную к употреблению и отчитываетесь как забота о населении. Посмотрим, какую картошку предложите на ярмарке.