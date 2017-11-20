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§ NG.kz
В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут продавать продукты из стабфонда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила пресс-служба акима Костаная, в ноябре из стабилизационного фонда по фиксированной цене будет реализована следующая продукция: картофель 90 тенге за 1 кг, яйцо С1 - 220 тенге за десяток.
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Народный контроль
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 20.11.17 - 15:26
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5568
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.11.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картофель из стабфонда от к\х "Садовод" он мелкий ,90 для него даже дорого.
Щас по 80 ( мешками)полно нормальной картошки и без стабфонда.
Яйца по 220,а чё кто-то дороже продаёт что ли?
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Директор Пляжа
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 20.11.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Так их уважаемый, так.

§ Anna Болейн
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 20.11.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

260 беру 1 кат , и то на рынке , в магазинах Аркалык ,а пропихивают по 280
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§ Добринцофф
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5568
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.11.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
260 беру 1 кат , и то на рынке , в магазинах Аркалык ,а пропихивают по 280

:-o
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1504
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 20.11.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довелось на днях купить картофель из стабфонда. Больше не возьму. Мелкий, зелёный, через 2 дня нахождения на балконе НАЧАЛ РАСТИ :-o . Показалось, что это какая-то не очень честная акция.....

Маркс
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 20.11.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю, как это возможно? За чей счет сей банкет? Один и тот же поставщик привозит яйца в одни магазины по 210, а в другие по 260? Или налогоплательщики, посещающие другие магазины, вынуждены своими кровными оплачивать проект поддержки дышащих на ладан супермаркетов Норма и ТОТ? Как же великий лозунг певцов капитализма - равные возможности для всех? Риторические вопросы.

* yeti91
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 20.11.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за фото из сельпо?!
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§ 112
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
картофель из стабфонда.

Я крупный купил и не из никакого фонда, выбирал на склатской..
Довыбирался, красивый снаружи, зеленая отрава по бокам, проволочник снутри..
Мешок брал по 100.
Не, своя картошка с дачи все таки лучше, хоть мелкая, хоть и разваристая, но без зеленой отравы и без проволоки..
Сейчас только этот мешок доедим..
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Покупательные
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 20.11.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня зашла в Норму что на Карбышева, яйцо Север птица по цене 190 тенге. Жас канат яйцо - цены нет. Увидела администратора с продавцом, спрашиваю в какую цену яйцо, отвечают 240. Спрашиваю а где яйцо из стабфонда по 220 тенге, говорят уже продали а это новые завезли. Зато в овощном магазине по Чернышевского продают яйцо Жас канат по 220 тенге. Интересно получается, кто людей обманывает, стабфонд или Норма?

§ Добринцофф
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5568
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.11.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Покупательные:
Сегодня зашла в Норму что на Карбышева, яйцо Север птица по цене 190 тенге. Жас канат яйцо - цены нет. Увидела администратора с продавцом, спрашиваю в какую цену яйцо, отвечают 240. Спрашиваю а где яйцо из стабфонда по 220 тенге, говорят уже продали а это новые завезли. Зато в овощном магазине по Чернышевского продают яйцо Жас канат по 220 тенге. Интересно получается, кто людей обманывает, стабфонд или Норма?

Не пойму в чём обман?Вам обещали яйцо из стабфонда по 220,а по факту в наличии есть по 190,что не так?
Профайл

§ 112
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вам обещали яйцо из стабфонда по 220,а по факту в наличии есть по 190,что не так?

А почему нет страусинных и перепелинных яиц за эту цену?
Ведь в документе не говорится, что это именно куринные..
Тоже хочу в суд подать на них..
Где страусинные?
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Сакен
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 21.11.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите Симоненко, чтобы не позорил себя, продавая по 90 тенге картошку, которая годится только на корм скотине. Или он нас таковыми считает? Акиматовские чиновники, задумайтесь о своих деяниях - в пошлом году в газете писали, что заложили в стабфонд картошку по 67 тенге, в то время как на рынке она стоила 38-40 тенге, а во Владимировке по 30. В этом году закупаете не пригодную к употреблению и отчитываетесь как забота о населении. Посмотрим, какую картошку предложите на ярмарке.

1952
Re: В Костанае увеличили список магазинов, в которых будут...




Отправлено: 21.11.17 - 09:30
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