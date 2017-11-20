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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12650
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
как и эти пирошки сейчас..

Марик - это Чебуреки... :lol: :oops:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик - это Чебуреки...

Обычно я привык, чебуреки в столовой или где то покупаешь, то там нет почти мяса.
А тут от края до края..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
А теперь у нас настоящая советская еда - макароны по флотски..
Сразу почувствовал себя моряком..
- Что тебе снится, крейсер Аврора, в час когда вечер встает над Тоболом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сопственно и макарошки
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас наверно появится ник с названием Наш Земляк, и сразу скажет, что макароны по флотски ели в Советском Союзе только беременные..
А ведь когда пошел развал СССР, ему было всего 11..
Интересно, у него память такая с детства на лица и... животы?
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ник
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.11.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
- это Чебуреки...


это баковки с рудненской трассы.
по 20 тенге продают за штуку.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А советский чай с лимоном?



Неужели и Это блюдо для беременных?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.11.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну может чай с лимоном и сушками, старая советская традиция, не для беременных?
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ник
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.11.17 - 21:06
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 20.11.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот сопственно и макарошки

Ежели по флотски , очень питательная и вкусная штука . Не сочтите за рекламу , Уважаемые модераторы , но наш Казахстанский Кублей , с его тушёнками и консервами , вот где качество и ностальгия по советскому общепиту . Забугорщикам с их пластмасовыми тушонками такие вкусы и в снах не снились . Берём Костанайские рожки (корона) , обжариваем их в Казахстанской тушёнке (кублей) и оп ля получаем вкус и наслаждение от еды , которой могут позавидовать японцы и итальянцы со своей национальной едой . Сытно , вкусно , и главное недорого и доступно каждому .

кн
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 08:42
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

такая дрянь эта ваша тушенка промышленная, только домашняя, только хардкор.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сушки, лимон.
где куры?

кн
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 09:32
Комментарий удален модератором.

60
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.11.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
такая дрянь эта ваша тушенка промышленная, только домашняя, только хардкор.


буряты из чего тушенку делают?
ради интереса почитал
///Пища бурят преимущественно молочная и мясная; свиней и птицу буряты не держат; рыба и хлеб в малом употреблении; огородных овощей почти не разводят, а вместо них употребляют из дикорастущих: черемшу, хундэй мангирь, чакши мангирь и луковицы сараны, саган тамусу, и шара тамуси; грибов не едят. ///
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