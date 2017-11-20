совет из гаража Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8834







Отправлено: - 22:27 Цитата: совет из гаража:

Югославия первая была. новый год в Альпах.в 1996 году.



год то был конечно 1986. поезд-Москва Белград.

девица в очень одежде почти без нее.

первый глоток европы.

и куча всякой еды.

декабрь 1986 года.

потом новый год в Альпах.

я там лыжу сломал при спуске.

новый год встречали с американцами, немцами, ..