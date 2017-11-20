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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 589 из 590«1...587588589590»
Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.11.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Французы ваши ещё - не ушли?

У нас Америкосы, ещё стоят. Но сокращаются :-P

[Исправлено: elektron, 20.11.2017 - 16:30]
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совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.11.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страсти - мордасти .
//В Германии сообщили о крупнейшем со времен Гитлера кризисе//
так что собирайтесь цурук на хаус.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
//В Германии сообщили о крупнейшем со времен Гитлера кризисе//
так что собирайтесь цурук на хаус.

Алекс,ты что? Во времена Адольфв - тут 9 месяцев -
жил? Т в ресторанах только обедал?...
:lol: :oops: :-P
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совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.11.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тут 9 месяцев -
жил?


2,8 года.только в Германии.
Югославия первая была. новый год в Альпах.в 1996 году.
это уже история .

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У нас Америкосы, ещё стоят

А наши,бросили - всё,испугавшись-крммуниста.

Вот теперь она - на выставках... :-o 8-)
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.11.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
ак что собирайтесь цурук на хаус.

Не имеем права, работа ещё не закончена ;-)
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совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.11.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А наши,бросили - всё,испугавшись-крммуниста.


ланд-ровер . ты спутал.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
это уже история .

Неужели и правда во времена Адольфа?... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
ланд-ровер . ты спутал.

Я имел ввиду - наших Англичан... :lol:
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совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.11.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не имеем права, работа ещё не закончена


да ,согласен.
сестре позвоню, скажу за кого голосовать.

совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.11.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я имел ввиду - наших Англичан...


понял, а то уж я подумал нехорошее...

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
сестре позвоню, скажу за кого голосовать.

За AfD - конечно... :-o 8-) :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
Югославия первая была.

Алекс,так это ты? Белград - бомбил?... :-o :lol: :oops:
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совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.11.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
Югославия первая была. новый год в Альпах.в 1996 году.


год то был конечно 1986. поезд-Москва Белград.
девица в очень одежде почти без нее.
первый глоток европы.
и куча всякой еды.
декабрь 1986 года.
потом новый год в Альпах.
я там лыжу сломал при спуске.
новый год встречали с американцами, немцами, ..

совет из гаража
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 20.11.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
так это ты? Белград - бомбил?..


после этого я ВСЕХ американцев считаю преступниками.
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