Цитата: Хохол:

А тем более "новость" что Казахстан уже на чужую территорию замахивается , бред полный .

Бред! Конечно же, полнейший бред.

А все вот эти тети, Сони и все остальные патриоты, они конечно шутют, да и вообще они не в своём уме.