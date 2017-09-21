NG.kz Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:36 Об этом генеральный директор ГК «ВЕК» (Екатеринбург) Михаил МОЛОЧНИКОВ сообщил на панельной сессии машиностроителей, проходившей 21 сентября в Костанае в рамках инвестиционного форума.

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