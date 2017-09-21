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§ NG.kz
Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29724
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом генеральный директор ГК «ВЕК» (Екатеринбург) Михаил МОЛОЧНИКОВ сообщил на панельной сессии машиностроителей, проходившей 21 сентября в Костанае в рамках инвестиционного форума.
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тётя Соня
Re: Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года




Отправлено: 21.09.17 - 20:36
Комментарий удален модератором.

Гость
Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года




Отправлено: 21.09.17 - 20:38
Комментарий проходит проверку.

§ vofkakst
Re: Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.09.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лифт, сделанный в Костанае?? Звучит опасней, чем донбасский конфликт)
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Гость
Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года




Отправлено: 21.09.17 - 21:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года




Отправлено: 21.09.17 - 21:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Лифты в Костанае начнут выпускать в декабре 2017 года




Отправлено: 21.09.17 - 21:07
Комментарий проходит проверку.
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