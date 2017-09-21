Цитата: Хохол:

Спасибо . Ну чё , очередные маниакальные фантазии со стороны отдельных личностей из приграничной империи . Здесь по поводу простого переименования улиц и деревень на своей территории шум от их же до потолка (хотя какое дело Землякам , Доцентам и прочим забугорщикам может быть дело до внутренних дел чужого государства ) . А тем более "новость" что Казахстан уже на чужую территорию замахивается , бред полный .

Ты опять неправ.

Если бы все земляки и прочие забугорщики, если бы они были бы согласны с тобой, то к их мнению надо и даже необходимо было бы прислушиваться. Можно даже было бы приводить их как пример, как аргумент, в споре.

А если они не согласны с тобой...

Они не правы, и их мнение, конечно полный бред.