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§ NG.kz
Как видят в России современный Казахстан.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29724
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня прочитал на новостном сайте очень интересную статью. Сравнил с тем, что читаю на страницах НГ и не только. Очень даже показательно!
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55107
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё неправда тут намного хуже

Хохол
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт у меня , Александр Валерьевич , на ссылку открывается-страница не найдена , ошибочка типо . Ты этого , того , как то подготавливай что ль новость , прежде чем выкладывать всему честному народу на людское обозрение .

§ сайлау курманов
Re: Как видят в России современный Казахстан.
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2148
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
убрали , я все равно ее найду
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Регион 10 юг
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и где 404

§ JereK
Re: Как видят в России современный Казахстан.
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.09.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не убрали, просто ссылка кривая. Вот.

[Исправлено: JereK, 21.09.2017 - 19:05]
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Мнение
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 19:38
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ничего не убрали, просто ссылка кривая.

Спасибо . Ну чё , очередные маниакальные фантазии со стороны отдельных личностей из приграничной империи . Здесь по поводу простого переименования улиц и деревень на своей территории шум от их же до потолка (хотя какое дело Землякам , Доцентам и прочим забугорщикам может быть дело до внутренних дел чужого государства ) . А тем более "новость" что Казахстан уже на чужую территорию замахивается , бред полный .

§ vofkakst
Re: Как видят в России современный Казахстан.
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.09.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за земляком уже выехали ))
ибо актуальна статья за "распространение заведомо ложной информации"
сушите сухари, уважаемый автор)))

а по теме - с каким бы количеством пены у рта не отрицали - со стороны виднее...вот писали про переименование Давыденовки. Я не думаю, что жители просто так взяли и коллективно решили переименовать свой родной населенный пункт. а на верха пойдет информация именно о самовольном "волеизъявлении" и личной инициативе каждого. Это мелочи.
Про КазЛатиницу - бред на уровне шуток Гальцева. напиши вместо НурОтана NurOtan - единства в стране больше не станет, зарплаты не вырастут, взяточники из акиматов и министерств/управлений/департаментов не испарятся, спиленные деревья на место не встанут...

не то мы оптимизируем,эх, не то...

Вместо эпилога (прошу не удалять комментарий):


[Исправлено: vofkakst, 21.09.2017 - 20:36]
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Гога
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Ну да бред. Только эта карта даже до Польши добралась видел На ФБ и в Твиторе. Давайте сорьтесь с Киргизией и Китаем, благодоря таким националистам которые это устраивают. Алга.

* Монгол Шуудан
Re: Как видят в России современный Казахстан.
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 21.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Спасибо . Ну чё , очередные маниакальные фантазии со стороны отдельных личностей из приграничной империи . Здесь по поводу простого переименования улиц и деревень на своей территории шум от их же до потолка (хотя какое дело Землякам , Доцентам и прочим забугорщикам может быть дело до внутренних дел чужого государства ) . А тем более "новость" что Казахстан уже на чужую территорию замахивается , бред полный .

Ты опять неправ.
Если бы все земляки и прочие забугорщики, если бы они были бы согласны с тобой, то к их мнению надо и даже необходимо было бы прислушиваться. Можно даже было бы приводить их как пример, как аргумент, в споре.
А если они не согласны с тобой...
Они не правы, и их мнение, конечно полный бред. :-o
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Хохол
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Давайте сорьтесь с Киргизией и Китаем, благодоря таким националистам которые это устраивают. Алга.

Ты сначала успокой кандидата в президенты в РФ , лидера ЛДРП , кстати не последнего человека в стране , от которого в случае избрания будет зависеть (в случае избрания , тьфу-тьфу) внешняя политика России . Вот где опасения и повод для беспокойства в том числе территориальной целостности того же Казахстана . А Гога обеспокоился каким то высказываниям , фантазиям и бредовым идеям каких то националистов .

* Монгол Шуудан
Re: Как видят в России современный Казахстан.
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 21.09.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Пора бы штрафовать за глупость, боюсь только, доходы от штрафов превысят доходы от нефти.
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§ Ваш земляк
Re: Как видят в России современный Казахстан.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1273
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.09.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ничего не убрали, просто ссылка кривая. Вот.

Спасибо, что исправил.

Ну и по факту статьи. Разве там неправда написана? А как реагировать русскоговорящим на то, что начинает происходить в Казахстане? Исподволь, втихаря начинают подменять понятия. Начинают говорить о колонизаторах-русских, об устраиваемом ими геноциде, начинают переименовывать истинные названия посёлков, деревень и городов. Начинают ставить памятники никому неизвестным героям, которых даже среди казахов нет единого мнения. Никто уже даже не помнит, как Казахстан присоединялся к России, но все почему-то утверждают, что Россия захватила земли казахов. Неужели никто не понимает, что всё это приведёт к тому, что мы наблюдаем сейчас на Украине.
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* Монгол Шуудан
Re: Как видят в России современный Казахстан.
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 21.09.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
(хотя какое дело Землякам , Доцентам и прочим забугорщикам может быть дело до внутренних дел чужого государства ) .

Наверняка точно такое же, что и тебе до отношений России и Украины. Но ты же все ж таки осуждаешь и одобряешь.
Хотя :-x :-x
Тут у тебя другой случай. Здесь конечно и наверняка ты полностью и безоговорочно прав.
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