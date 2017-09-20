Хохол Re: паломничество в Мекку... #37







Отправлено: - 19:19 Цитата: сайлау курманов:

считаю тему закрытой , кто чем богат тем и поделился , браво матрене , она единственная поняла сей посыл ,

Она не единственная . Просто если сейчас начнут писать все , то можно нарваться на удаление или на статью про чувства верующих . Вера давно уже стала бизнесом для одних и способом выделения и выпячивания для других . Сейчас если у тебя нет 5000 тенге , то например и обряда крещения ты не получишь . Христос в своё время выгонял торговцев с храмов . В наше время только за деньги тебя обрядят , нарядят и отправят в последний путь . При этом скромность уже не благодетель и патриархи на лимузинах и с охраной ни кого не удивляет . Атрибуты веры вышли на первый план и например чем больше и богаче крест на человеке , тем он типо более богобоязненный и боговерующий . Духовное на втором плане , материальное на первом . А заповеди , заповеди для простых людей , для того что б управлять и манипулировать ими .