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§ NG.kz
паломничество в Мекку...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намедни, из паломничества в Мекку вернулись очень хорошие знакомые, сие мероприятие обошлось новоиспеченным путешественникам в полтора миллионов нашими и тщательно готовилась загодя в полгода. Чтобы понять, для чего люди стремятся на такой вояж и что с этого имеют, расскажу о своем дедушке.
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§ bollat
Re: паломничество в Мекку...
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 20.09.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всем привет
не понял я автора.
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правп
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 20:20
Комментарий удален модератором.

Мнение
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 20.09.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие статьи не от отсутствия веры, а от отсутствия знания о вере. Мудрость приходят с годами. Возможно в данном случае годы пришли одни ...

§ матрена
Re: паломничество в Мекку...
матрена


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 18.05.13
Отправлено: 21.09.17 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паломничество всегда осуществлялось своими ногами. А то что сейчас называют этим словом - понты. Поэтому человек и рассказал о своем видении данного процесса. Хочешь прикоснуться к святыням, котомку за плечи и тогда поймешь истинный ли ты верующий.
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§ Доктор СИЗО
Re: паломничество в Мекку...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4065
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 07:55
Комментарий удален модератором.
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§ сайлау курманов
Re: паломничество в Мекку...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2148
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
считаю тему закрытой , кто чем богат тем и поделился , браво матрене , она единственная поняла сей посыл ,
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гость
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 21.09.17 - 11:50
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: паломничество в Мекку...




Отправлено: 21.09.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
считаю тему закрытой , кто чем богат тем и поделился , браво матрене , она единственная поняла сей посыл ,

Она не единственная . Просто если сейчас начнут писать все , то можно нарваться на удаление или на статью про чувства верующих . Вера давно уже стала бизнесом для одних и способом выделения и выпячивания для других . Сейчас если у тебя нет 5000 тенге , то например и обряда крещения ты не получишь . Христос в своё время выгонял торговцев с храмов . В наше время только за деньги тебя обрядят , нарядят и отправят в последний путь . При этом скромность уже не благодетель и патриархи на лимузинах и с охраной ни кого не удивляет . Атрибуты веры вышли на первый план и например чем больше и богаче крест на человеке , тем он типо более богобоязненный и боговерующий . Духовное на втором плане , материальное на первом . А заповеди , заповеди для простых людей , для того что б управлять и манипулировать ими .
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