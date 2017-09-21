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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29722

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:41 Сегодня прочитал на новостном сайте очень интересную статью. Сравнил с тем, что читаю на страницах НГ и не только. Очень даже показательно!

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