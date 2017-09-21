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§ NG.kz
Неведомо кто или что - 2
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не прошло и месяца, а у скульптуры, чью видовую принадлежность мы гадали, появился сожитель. Интервью автора смотрите на ютубе
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Тата
Re: Неведомо кто или что - 2




Отправлено: 21.09.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудище с фиговым листочком. Скульптора на мыло)

1234
Re: Неведомо кто или что - 2




Отправлено: 21.09.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"скульптор", ещё тот чудак.

55107
Re: Неведомо кто или что - 2




Отправлено: 21.09.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ваши же дети которые смотрят современные мультсериалы что то в них понимают а тут что не так? автор -красава сами то кроме ложки и ч---а что в руках держали?
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