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§ NG.kz
Серика Ахметова освободили из тюрьмы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 сентября экс-премьер-министр Серик Ахметов вышел на свободу. Встречать его у стен колонии АК 159/18 посёлка Карабас Карагандинской области, где он отбывал свое наказание, приехали родственники.
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Денис
Re: Серика Ахметова освободили из тюрьмы




Отправлено: 21.09.17 - 13:47
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Серика Ахметова освободили из тюрьмы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2148
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абрамович путину: пересидишь ( у власти) пару лет пока мы тут дела свои провернем , а там видно будет , тебе ничего не будет
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nik58
Re: Серика Ахметова освободили из тюрьмы




Отправлено: 21.09.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И то насиделся то страдалец !Закон суров ! :-)
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