сайлау курманов Re: Серика Ахметова освободили из тюрьмы #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2148

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:50 абрамович путину: пересидишь ( у власти) пару лет пока мы тут дела свои провернем , а там видно будет , тебе ничего не будет