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§ NG.kz
Как видят в России современный Казахстан.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня прочитал на новостном сайте очень интересную статью. Сравнил с тем, что читаю на страницах НГ и не только. Очень даже показательно!
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55107
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё неправда тут намного хуже

Хохол
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт у меня , Александр Валерьевич , на ссылку открывается-страница не найдена , ошибочка типо . Ты этого , того , как то подготавливай что ль новость , прежде чем выкладывать всему честному народу на людское обозрение .

§ сайлау курманов
Re: Как видят в России современный Казахстан.
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2148
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
убрали , я все равно ее найду
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Регион 10 юг
Re: Как видят в России современный Казахстан.




Отправлено: 21.09.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и где 404

§ JereK
Re: Как видят в России современный Казахстан.
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1235
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.09.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не убрали, просто ссылка кривая. Вот.

[Исправлено: JereK, 21.09.2017 - 19:05]
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