сайлау курманов Re: Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2148

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:46 в моем обиходе нет нашего ТВ и радио , у меня нет места на ушах для лишней лапши, иногда по маил-ру что то мелькает , тоже через раз пропускаю, дети и жена вообще сторонятся