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§ NG.kz
Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29722
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на своей странице в Facebook выложил видео, в котором разъяснил некоторые нормы законопроекта в области информации и коммуникаций, внесенного этим летом на рассмотрение парламента.
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§ сайлау курманов
Re: Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2148
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в моем обиходе нет нашего ТВ и радио , у меня нет места на ушах для лишней лапши, иногда по маил-ру что то мелькает , тоже через раз пропускаю, дети и жена вообще сторонятся
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* white-out
Re: Даурен Абаев разъяснил некоторые поправки к закону о СМИ
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 777
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 21.09.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
иногда по маил-ру что то мелькает

Ну майл-сру ведь серьезный источник,ага. Всеросийская интернетпомойка.
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