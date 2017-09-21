KOS77 Re: Сотрудничайте с врачом, а не с болезнью #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 626

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:26 Цитата: vbn:

Ох и дорого нынче сотрудничать .

Еще год назад, к этому врачу можно было попасть на приём по госзаказу, а теперь "побирушек" (бесплатников) просят его не беспокоить, только за деньги. Интересно, что изменилось за это время, вроде и тогда был зав.отделения, почему теперь не принимает за бюджетные деньги?