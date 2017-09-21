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§ NG.kz
С новым годом товарищи и господа!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Исламский Новый год!!! Завтра первый день Нового года (месяца Мухаррам).
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§ Добринцофф
Re: С новым годом товарищи и господа!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.09.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор,фейерверк ночью будет?
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* сайлау курманов
Re: С новым годом товарищи и господа!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2143
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.09.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бог един , с этим не поспоришь , однако кому то надо было разделиться, для чего ? ведь не может же быть такого что чья то религия главней , сдается мне это все придумано чтобы был предлог пойти войной на неверных , значит это бизнес ,
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§ Доктор СИЗО
Re: С новым годом товарищи и господа!
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4065
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 10:55
Комментарий удален модератором.
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Иван Иванович
Re: С новым годом товарищи и господа!




Отправлено: 21.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А православных с Рождеством Пресвятой Богородицы!

Гость
Re: С новым годом товарищи и господа!




Отправлено: 21.09.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Харе Кришна!

§ Горожанин
Re: С новым годом товарищи и господа!
Горожанин


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 03.08.11
Отправлено: 21.09.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Затоболец
Re: С новым годом товарищи и господа!
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то у мусульман не принято поздравлять с новым годом, это всего лишь цифра года и не более :-)
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§ Доктор СИЗО
Re: С новым годом товарищи и господа!
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4065
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
Вообще-то у мусульман не принято поздравлять с новым годом, это всего лишь цифра года и не более :-)

-откуда такие познания дорогой.... я всего лишь перевел текст с арабской праздничной открытки, которую прислал мой ст.внук....
-наурызом здесь кличут новый год.... оказалось все не так....
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Гриша Мединский
Re: С новым годом товарищи и господа!




Отправлено: 21.09.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки у евреев тоже Новый год сегодня!

ТОРР
Re: С новым годом товарищи и господа!




Отправлено: 21.09.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

почитайте интернет. а так в кратсе: сначала была библия, потом новый завет и затем Аллах спослал третье послание лядям- это Коран. а Бог один, у каждой религии он по разному звучит хотя на Еврите Иллахи, на арабском Аллах.

§ Затоболец
Re: С новым годом товарищи и господа!
Затоболец


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Сообщений: 76
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Затоболец:
Вообще-то у мусульман не принято поздравлять с новым годом, это всего лишь цифра года и не более

-откуда такие познания дорогой.... я всего лишь перевел текст с арабской праздничной открытки, которую прислал мой ст.внук....
-наурызом здесь кличут новый год.... оказалось все не так....



Наурыз и все другие языческие праздники по исламу не празднуются, а казахи же язычники.

Мусульманский Новый год (араб. رأس السنة الهجرية‎) — день начала года по исламскому календарю, первый день месяца мухаррам.
Особых способов его празднования не существует[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусульманский_Новый_год
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§ Горожанин_kst
Re: С новым годом товарищи и господа!
Горожанин_kst


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Сообщений: 845
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.09.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-наурызом здесь кличут новый год.... оказалось все не так....

Да всё так Доктор. Навруз (Наурыз по-нашему) - начало года по календарю солнечной хиджры, принятому в Иране, Афганистане как официальный.
Ты поздравил с новым годом по календарю лунной хиджры.
Но оба календаря от исхода Пророка Мухаммада (да будет благословенным каждое его слово) из Мекки в Медину.
С праздником, братья. Все мы люди Писания. И христиане, и мусульмане, и иудеи. Мира Вам и благоденствия.
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§ Доктор СИЗО
Re: С новым годом товарищи и господа!
Доктор СИЗО


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Сообщений: 4065
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.09.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Да всё так Доктор. Навруз (Наурыз по-нашему) - начало года по календарю солнечной хиджры, принятому в Иране, Афганистане как официальный.
Ты поздравил с новым годом по календарю лунной хиджры.
Но оба календаря от исхода Пророка Мухаммада (да будет благословенным каждое его слово) из Мекки в Медину.
С праздником, братья. Все мы люди Писания. И христиане, и мусульмане, и иудеи. Мира Вам и благоденствия.

-теперь все понятно....Наурыз празднуют мусульмане-шииты..... а сегодняшний Новый год празднуют мусульмане-сунниты, то есть мы....
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§ Затоболец
Re: С новым годом товарищи и господа!
Затоболец


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Сообщений: 76
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 21.09.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-теперь все понятно....Наурыз празднуют мусульмане-шииты..... а сегодняшний Новый год празднуют мусульмане-сунниты, то есть мы....

Все верно, только вот мы не шииты и не сунниты, мы язычники ))) 8-)
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