Цитата: Доктор СИЗО:

Затоболец:

Вообще-то у мусульман не принято поздравлять с новым годом, это всего лишь цифра года и не более



-откуда такие познания дорогой.... я всего лишь перевел текст с арабской праздничной открытки, которую прислал мой ст.внук....

-наурызом здесь кличут новый год.... оказалось все не так....





Наурыз и все другие языческие праздники по исламу не празднуются, а казахи же язычники.



Мусульманский Новый год (араб. رأس السنة الهجرية‎) — день начала года по исламскому календарю, первый день месяца мухаррам.

Особых способов его празднования не существует[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусульманский_Новый_год