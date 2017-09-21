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§ NG.kz
Не лучшее время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интерьер обеденного зала выдержан в серо-бежево-коричневых тонах, белые лестничные перила, пространство в двух уровнях. Элегантно, свежо, располагает... Мы с подругой посетили недавно открывшееся кафе «Время» на месте, где когда-то в Костанае располагался ирландский паб «Дублин».
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§ Инквизитоp
Re: Не лучшее время
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 21.09.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы этой забегаловке выше 1 не поставил бы.
Профайл

КСТ
Re: Не лучшее время




Отправлено: 21.09.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это здесь раздавался визг - Мой пахан,аким!! ? :lol: :lol: :lol:

местный
Re: Не лучшее время




Отправлено: 21.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Махаббат продала его или как ?
На втором этаже зал работает ?
Кто знает просвятите 8-)
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