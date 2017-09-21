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§ NG.kz
Костанайская область занимает 3 место в Казахстане по лёгкости ведения бизнеса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом со ссылкой на рейтинг Всемирного банка сообщил сегодня, 21 сентября, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума, заместитель акима области Мейржан МЫРЗАЛИЕВ. Он презентовал социально-экономический статус региона.
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§ Trueman4400
Re: Костанайская область занимает 3 место в Казахстане по...
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 21.09.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серьезное мероприятие состоялось в области.
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